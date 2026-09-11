Западные страны в попытках вернуть былое экономическое лидерство прибегают в том числе к прямому физическому воздействию и уничтожению промышленных и логистических объектов и трубопроводов.
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Здесь не сетовать надо ,а просто взять и зеркально уничтожить газопровод ,идущий из Норвегии в европу !Око за око ,зуб за зуб !Или пиндосовский в Мексиканском заливе !