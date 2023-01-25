Председатель СК России поручил доложить по информации о причинении вреда здоровью ребенка в медицинском учреждении Свердловской области

В СМИ была опубликована информация о причинении вреда здоровью ребенка при проведении процедуры в одном из медицинских учреждений Свердловской области, после чего малолетнему потребовалась операция, которую пришлось проводить врачам в Москве.
В СМИ была опубликована информация о причинении вреда здоровью ребенка при проведении процедуры в одном из медицинских учреждений Свердловской области, после чего малолетнему потребовалась операция, которую пришлось проводить врачам в Москве.
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