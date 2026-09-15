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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» выиграл 1 из 6 матчей сезона. Команда Де Дзерби вылетела из Кубка лиги

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги на раннем этапе. Команда Роберто Де Дзерби уступила «Ливерпулю» со счетом 1:3 в 3-м раунде и покинула турнир.

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