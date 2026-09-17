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МОСИНФОРМ

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Земельный участок в деревне Дешино освободили от незаконной застройки в Краснопахорском районе

Земельный участок в деревне Дешино освободили от незаконной застройки в Краснопахорском районе

При содействии Госинспекции по недвижимости разобрали несогласованные строения общей площадью более ста квадратных метров.

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