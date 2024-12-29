ВС России ударили по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ и площадке запуска БПЛА. «Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах», — сообщили в Минобороны России.