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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что сейчас мобилизации нет и не планируется

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что сейчас мобилизации нет и не планируется

Председатель комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов во вторник сообщил, что мобилизации военнообязанных в настоящее время нет, и она не планируется.

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