Американские конгрессмены требуют от министерства ВС США больше прозрачности по вопросу развития программы перспективного вертолёта FARA

Американские конгрессмены могут урезать расходы на развитие программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) армии США в том случае если ведомство не проведёт тщательный анализ по поводу целесообразности дальнейшей разработки.
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