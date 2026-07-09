А что там у соседей: о ключевой ставке и об индустриальных новшествах Китая Национальный банк Китая продолжает удерживать базовые ставки без изменений.
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А что там у соседей: о ключевой ставке и об индустриальных новшествах Китая Национальный банк Китая продолжает удерживать базовые ставки без изменений.
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