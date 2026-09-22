Гендиректор НМГ назвала сериал "Спецы" историей про настоящих мужчин

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова назвала сериал "Спецы" историей про настоящих мужчин.
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