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Царьград

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Newsweek: Трамп недоволен действиями Владимира Путина в последние дни

Newsweek: Трамп недоволен действиями Владимира Путина в последние дни

Дональд Трамп оказался недовольным массивной атакой на Киев.Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что делает президент России Владимир Путин в последние дни.

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