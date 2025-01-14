В Казани после налета дронов произошел пожар на заводе

В Казани произошел пожар на заводе «Оргсинтез». Причиной стала атака БПЛА со стороны Украины. Ранее в аэропорту Казани в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов были введены ограничения на вылет и прием рейсов.
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