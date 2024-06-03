Туроператор "Пегас" объявил цены на зимние туры в Египет

В последний день весны туроператор Пегас представил цены на зимние туры в Египет. Российские туристы смогут отправиться на отдых в эту страну из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары и Перми.
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