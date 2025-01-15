«Барселона» – «Бетис». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. Барселона – Бетис Дата проведения 15 января, 23:00, «Олимпик Льюис Компанис» превью матча онлайн статистика коэффициенты Статистика Кубка Испании Календарь Кубка Испании.
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