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«Милан» показал выездную форму, посвященную 20-летию победы в афинском финале ЛЧ: «После Стамбула всегда идут Афины»

« Милан » показал гостевой комплект формы на сезон-2026/27. Форма от бренда Puma посвящена 20-летней годовщине победы «россонери» в финале Лиги чемпионов сезона-2006/07 в Афинах.

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