По Петербургу ночью пробежали три тысячи человек

В городе на Неве состоялся забег на 5 и 10 км. Минувшей ночью в Петербурге состоялся «Ночной забег». По городу пробежали три тысячи человек, сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту города.
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