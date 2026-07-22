Володин: Госдума VIII созыва приняла 61 закон в сфере поддержки семей

Госдума восьмого созыва приняла 61 закон в сфере поддержки семей и защиты детей, что позволило выстроить систему помощи от рождения ребенка до его совершеннолетия, отметил Председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии