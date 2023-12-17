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Медведев: выборы президента РФ - главное событие в политической жизни страны

Медведев: выборы президента РФ - главное событие в политической жизни страны

Ключевым событием в политической жизни страны являются президентские выборы. С таким заявлением выступил зампред Совета безопасности, председатель фракции "Единая Россия" Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

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