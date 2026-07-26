В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды, сообщил мэр города Александр Скрябин. «Сегодня на внеочередном заседании комиссии по ЧС принято решение о введении на территории города режима ЧС», — написал он в Telegram-канале.
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