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В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды, сообщил мэр города Александр Скрябин. «Сегодня на внеочередном заседании комиссии по ЧС принято решение о введении на территории города режима ЧС», — написал он в Telegram-канале.

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