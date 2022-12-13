МИД Японии: Токио координирует с РФ время консультаций по условиям рыбного промысла на 2023 год

Глава министерства иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио координирует с Москвой время проведения консультаций о деталях промысла японскими рыбаками в российской экономической зоне, в том числе в районе островов Курильской гряды.
Глава министерства иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио координирует с Москвой время проведения консультаций о деталях промысла японскими рыбаками в российской экономической зоне, в том числе в районе островов Курильской гряды.
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