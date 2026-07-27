Южная Африка: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще четверо, в том числе двое полицейских, получили ранения после того, как боевики открыли огонь по полиции в секторе Каяманди города Стелленбос, расположенного недалеко от Кейптауна в провинции Западный Кейп, во второй половине дня по местному времени 26 июля, когда они реагировали на сообщения о новой стрельбе на 7-й авеню.