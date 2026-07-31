Юные подопечные Алтайского ЛУ МВД России посетили передвижную экспозицию «Поезд Победы»

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Алтайского ЛУ МВД России организовали для детей , состоящих на профилактическом учете, посещение передвижного музея и федерального историко-просветительского проекта «Поезд Победы», посвященного страницам истории Великой Отечественной войны.
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