Ужины на 2 недели вперед за 2 часа у плиты. Все заготовки из одного фарша

Приготовление заготовок из фарша экономит время и силы. Сразу несколько блюд из курицы, индейки, свинины и говядины станут основой ужинов на две недели вперед, а у плиты понадобится провести всего два часа.
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