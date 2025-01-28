Steak Lovers
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Steak Lovers

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Ужины на 2 недели вперед за 2 часа у плиты. Все заготовки из одного фарша

Ужины на 2 недели вперед за 2 часа у плиты. Все заготовки из одного фарша

Приготовление заготовок из фарша экономит время и силы. Сразу несколько блюд из курицы, индейки, свинины и говядины станут основой ужинов на две недели вперед, а у плиты понадобится провести всего два часа.

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