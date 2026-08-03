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МОСИНФОРМ

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День в истории: 3 августа 1959 года в Москве впервые за 18 лет состоялся международный кинофестиваль

День в истории: 3 августа 1959 года в Москве впервые за 18 лет состоялся международный кинофестиваль

3 августа 1959 года в Москве состоялось знаменательное культурное событие мирового масштаба — после 18-летнего перерыва в столице открылся крупный кинофорум — Первый Московский международный кинофестиваль.

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