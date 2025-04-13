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Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Дональд Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, то бишь пакет антироссийских санкций, введённый его предшественником Джо Байденом в связи с "вредоносной деятельностью" российских властей.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Таких друзей за х... и в музей !
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14 час.
Валентин Щербаков
Лживая пиндосовская собака, всё лает, лает, а наш караван идёт и насрать на него хотел...
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11 час.
Eduard
Это говорят из США которых выгнали из Афгана,где 20 лет рабойничали на чужой земле!
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