Юрист «Вагнера» Елисеев рассказал о том, что Пригожин планировал сухопутный коридор в Калининград после марша.
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обсуждать проблемные и уязвимые объекты - это не значит что то планировать... ну обсуждали и что? а при чем тут сбитые вертолеты и самолет (кстати, был сбит самолет, который атаковал колонну с вагнеровцами) и при чем тут найденные во время обыска слитки и парики... Автору очень хочется что нибудь написать, вот и фантазирует