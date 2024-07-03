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Царьград

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"Жнецы" США трижды подлетели к русским ВКС на опасное расстояние: МИД исключил дальнейшие контакты с Пентагоном

"Жнецы" США трижды подлетели к русским ВКС на опасное расстояние: МИД исключил дальнейшие контакты с Пентагоном

Замглавы МИД России исключил какие-либо дальнейшие контакты с Пентагоном по инцидентам, случившимся недавно в Сирии – американские беспилотники Reaper ("Жнецы") три дня подряд подлетали к нашим ВКС на опасное расстояние.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Почему хуситы позволяют себе трахать амерские кораблики? И в ответ тишина.....?
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10 час.

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