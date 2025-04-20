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«Джей Пи решил, что машину нужно заправить для двух быстрых кругов». Макс Ферстаппен – о ключевом решении своего гоночного инженера

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что сумел выиграл поул в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии благодаря стратегическому решению своего гоночного инженера.

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