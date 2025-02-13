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21-летняя Луиза Габриэла Бровина показала переписку с мужем до свадьбы: «Не хочу отношений, начнешь привязываться»

21-летняя Луиза Габриэла Бровина показала переписку с мужем до свадьбы: «Не хочу отношений, начнешь привязываться»

Поклонники «Закрытой школы» летом 2023 года были шокированы, когда узнали, что экранная малышка Луиза Габриэла Бровина выходит замуж.

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