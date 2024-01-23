Настоятель Крестовоздвиженского храма г. Осиповичи протоиерей Александр Киселев совершил чин Великого освящения воды на источ...

Настоятель Крестовоздвиженского храма г. Осиповичи протоиерей Александр Киселев совершил чин Великого освящения воды на источнике святого князя Александра Невского19 января 2024 года настоятель Крестовоздвиженского храма г.
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