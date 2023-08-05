Ветеран армии США рассказал, как бы он проводил СВО. И ведь он прав

Александр Салтановский Зря Вы так, этот военный знает натовскую кухню не понаслышке и знает что говорит, нашим следовало бы прислушаться к сказанному, а то как всегда спохватимся, а уже поздно и сделать надо было ещё даже не вчера, а на прошлой неделе!

Владимир Горскин пока не разбомбят крымский мост мы будем чертить красные линии выражать озабоченность слушать а что про нас "партнёры" скажут. Надо на опережение а не ждать очередной диверсии на мосту. И жёстче надо на войне