Театр абсурда

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Ветеран армии США рассказал, как бы он проводил СВО. И ведь он прав

Ветеран армии США рассказал, как бы он проводил СВО. И ведь он прав

Станислав Крапивник родился в Луганске. В семилетнем возрасте его семья переехала в США. Там он пошел служить срочную службу, а из вооруженных сил США уволился в 2004 году.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Зря Вы так, этот военный знает натовскую кухню не понаслышке и знает что говорит, нашим следовало бы прислушаться к сказанному, а то как всегда спохватимся, а уже поздно и сделать надо было ещё даже не вчера, а на прошлой неделе!
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16 час.
Владимир Горскин
пока не разбомбят крымский мост мы будем чертить красные линии выражать озабоченность слушать а что про нас &quot;партнёры&quot; скажут. Надо на опережение а не ждать очередной диверсии на мосту. И жёстче надо на войне
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15 час.
АС
Алексей Сафронов
Очень важные и значимые обстоятельства &quot;рассказал ветеран армии США&quot; при проведении в 2022 году СВО, но самого главного Он побоялся: сказать, что &quot;в белых перчатках&quot; проводить военную операцию решил именно Путин.
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13 час.

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