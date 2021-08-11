Женские страсти«Хочется морально раздавить мужа-манипулятора» В браке 17 лет, двое сыновей — 16 и 5 лет. У мужа довольно тяжелый характер, есть склонность к манипулятивному поведению.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваКогда переделать не удаётся забиваешь и всё, вызываешь мужа на час и всё починит, зачем грузить себя лишний раз?:)Алексей Андреевичи зачем с такими жить?Елена Мамонованужно спокойно себя вести и не поддаваться на манипуляцииДмитрий лапутькоХочется повторить вопрос. Зачем с таким жить? Вообще у баб эта характерная особенность. В молодости вокруг них вьется очень много молодых мужчин. Из них есть несколько вполне достойных. Они же выбирают самого большого козла. Потом мучаются.Комментировать
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