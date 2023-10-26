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«Почему удостоен такой чести, не знаю». Бывшего замглавы МИД РФ объявили иноагентом

«Почему удостоен такой чести, не знаю». Бывшего замглавы МИД РФ объявили иноагентом

Минюст признал иноагентами бывшего заместителя главы МИД России Георгия Кунадзе, главного редактора «Довода» Илью Косыгина* и члена Экспертного совета украинского Центра гражданских свобод Михаила Савву**.

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