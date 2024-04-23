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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Отец мигранта-миллионера, зарезавшего байкера в Москве, пытался давить на его семью: Требовал снять обвинения с сына

Отец мигранта-миллионера, зарезавшего байкера в Москве, пытался давить на его семью: Требовал снять обвинения с сына

Сонные переулки у Замоскворецкого суда в понедельник утром огласил драматический баритон Константина Кинчева.

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Комментарии
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Валерий Дюков
Скоро народ выйдет с транспорантами, вставай Страна огромная......Власти поймут что натворили со Страной.
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4 час.
Анатолий Витушкин
Коль отец давил на семью убитого, значит соучастник, значит в колонию!
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4 час.
Балу -
Мрази!... Его - порвать на части... Родственников - сначала на зону, а потом - если выживут - пешком без остановок гнать до границы с табличкой на шее &quot;Мой сын (брат, племянник) убивал русских&quot;... И чтоб народ видел их...
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1 час.

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