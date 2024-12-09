ВС РФ благодаря разведке ударили по месту скопления ВСУ в Запорожье

Действующий под позывным «Суетолог» офицер Вооружённых сил России проинформировал о том, что войскам группы «Днепр» удалось разгромить крупное подразделение ВС киевского режима, которое базировалось на территории Запорожья.
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