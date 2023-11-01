«Мисс Нижний Новгород» Дарью Луконькину назвали «русской Барби». Такой комплимент девушка получила от подписчиков после того, как опубликовала в соцсетях видеовизитку для международного конкурса красоты «Мисс Земля — 2023».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии