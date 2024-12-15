Тим Кук встретился с Трампом во Флориде

Эта встреча дает Куку шанс получить поддержку Трампа по нескольким вопросам.Генеральный директор Apple Тим Кук встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
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