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Тим Кук встретился с Трампом во Флориде

Тим Кук встретился с Трампом во Флориде

Эта встреча дает Куку шанс получить поддержку Трампа по нескольким вопросам.Генеральный директор Apple Тим Кук встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

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