Geo TV: пять человек пострадали в Кашмире в результате индийского обстрела

По меньшей мере пять человек получили несовместимые с жизнью ранения, более десяти пострадали в пакистанской части Кашмира в ходе взаимных обстрелов Вооруженных сил Индии и Пакистана на демаркационной линии.
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