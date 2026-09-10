Российские дроны сожгли шесть украинских локомотивов

Российские военнослужащие уничтожили шесть локомотивов, задействованных в интересах ВСУ. Для нанесения ударов по железнодорожной технике применялись БПЛА «Герань-4 Сикер».
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