Страна и люди
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Страна и люди

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Российские дроны сожгли шесть украинских локомотивов

Российские дроны сожгли шесть украинских локомотивов

Российские военнослужащие уничтожили шесть локомотивов, задействованных в интересах ВСУ. Для нанесения ударов по железнодорожной технике применялись БПЛА «Герань-4 Сикер».

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