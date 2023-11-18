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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самая красивая боксерша из Казахстана Ангелина Лукас показала своего парня

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) рассказала о подробностях личной жизни.  В соцсетях Лукас опубликовала фото с азербайджанским чемпионом в тяжелом весе по версии UBO International Тариэлом Джафаровым (24-6, 22 КО).

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