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Русская весна

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Психолог перечислила признаки влияния мошенников на ребёнка

Психолог перечислила признаки влияния мошенников на ребёнка

Родителям стоит обратить внимание на резкое изменение поведения детей, особенно скрытность, нервозность и интерес к документам и деньгам, это может свидетельствовать о влиянии мошенников, рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог Светлана Колобова.

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