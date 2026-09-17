Психолог перечислила признаки влияния мошенников на ребёнка

Родителям стоит обратить внимание на резкое изменение поведения детей, особенно скрытность, нервозность и интерес к документам и деньгам, это может свидетельствовать о влиянии мошенников, рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог Светлана Колобова.
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