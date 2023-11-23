Как бы я увеличивала рождаемость

Рафаэль Серажидинов

С чем то согласен, например с абортами. Но ведь сейчас с этой западной херьней т.е. ювенальной юстицией вред один. Взрослые уже боятся сделать замечание детям. Детки все больше Павлики Морозовы. Обязанностей нет, одни права. Вобщем дети стали не только дорогими в содержании, но и очень проблемными. Пишу по своему опыту и наблюдению за происходящим. Не торопитесь с гневными откликами, я отец 3х взрослых детей, слава Богу еще выросших по советским понятиям.