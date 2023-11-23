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Всё о разводах

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Как бы я увеличивала рождаемость

Как бы я увеличивала рождаемость

Ну а если серьезно? Если бы меня поймали, скрутили в бараний рог, и говорят: давай, делай так, чтобы рождаемость увеличивалась.

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Комментарии
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Рафаэль Серажидинов
С чем то согласен, например с абортами. Но ведь сейчас с этой западной херьней т.е. ювенальной юстицией вред один. Взрослые уже боятся сделать замечание детям. Детки все больше Павлики Морозовы. Обязанностей нет, одни права. Вобщем дети стали не только дорогими в содержании, но и очень проблемными. Пишу по своему опыту и наблюдению за происходящим. Не торопитесь с гневными откликами, я отец 3х взрослых детей, слава Богу еще выросших по советским понятиям.
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15 час.
Сергей Дмитриев
...Надо возродить налог на бездетность, нечего потакать трутнЯм.
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12 час.

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