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Надаль о завершении карьеры Федерера: «Вместе с ним ушла и часть меня»

Рафаэль Надаль прокомментировал завершение карьеры Роджера Федерера. «У нас был контраст стилей и характеров, но при этом мы были очень близки, мы очень много разделили.

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