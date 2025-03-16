В США рассказали о расколе в партии демократов

Члены Демократической партии США оказались расколоты после того, как американский конгресс принял законопроект о финансировании работы правительства и лидер партийного меньшинства в сенате Чак Шумер поддержал документ, вопреки обширной критике со стороны соратников, пишет газета Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии