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Военкор Поддубный отказывался от обезболивающего после атаки дрона

Военкор Поддубный отказывался от обезболивающего после атаки дрона

У раненого Евгения Поддубного была первая просьба к спасателям: он хотел позвонить своей жене.Евгений Поддубный отказался от обезболивающих препаратов по пути в больницу после атаки дрона.

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