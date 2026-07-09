Сводки СВО, 8 июля, главное: 10 ракет за 20 минут в Киеве, горит Одесса, укро-ПВО почти не отбивается

Юрий Ильинов

Ракетная программа Украины отброшена на месяцы назад Ранее украинская компания Fire Point заявляла о планах довести производство «Фламинго» до семи ракет в сутки. Сегодня ночью Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. В результате ударов уничтожен цех сборки ракет «Фламинго», — сообщает в своем телеграм-канала военкор Александр Коц. Всего на Украине минувшей ночью поражены два важнейших объекта. Первый — промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для крылатой ракеты наземного базирования FP-5 «Фламинго». Второй — цех сборки беспилотников большой и средней дальности, — делится военкор. При этом ранее компания Fire Point заявляла о планах довести производство украинских «Фламинго» до семи ракет в сутки. «Именно поэтому завод, где делают комплектующие для этой ракеты, — цель не разовая, а системная: без узлов и корпусов конвейер Fire Point останавливается сам собой», — пишет Коц. Как стало известно, это уже не первый удар по цепочке производства ракет «Фламинго» в июле этого года. 6 июля ВС РФ поразили несколько предприятий киевского ВПК — «Визар» и «Квант», а до этого, 2 июля, — «Радионикс», выпускающий системы управления для той же «Фламинго» и для ОТРК «Файер Пойнт», «Атлон Авиа» и «Антонов». По мнению Коца, ВС РФ осуществляют методичное уничтожение украинской ракетной промышленности: от систем управления до сборочных цехов и производства комплектующих. При этом военкор уточняет, что одной серией ударов украинскую ракетную программу не остановить — производство «Фламинго» разнесено по десяткам секретных площадок по всей стране, Однако каждый такой удар российской армии возвращает ракетную программу Украины на месяцы назад. За создание «Фламинго» отвечает украинская компания Fire Point.. Многие военные эксперты и аналитики обратили внимание на сильное внешнее и техническое сходство «Фламинго» с крылатой ракетой FP-5, которую компания Milanion Group (работает в Великобритании и ОАЭ) показала на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. При этом в самой Fire Point настаивали, что создали продукт самостоятельно. К маю 2026 года украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» прошла путь от презентационного ролика компании Fire Point до системы, которая регулярно фигурирует в сводках как украинской, так и российской стороны.