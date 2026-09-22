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Царьград

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ТАСС: экспорт грузинских персиков в Россию в августе достиг рекорда

ТАСС: экспорт грузинских персиков в Россию в августе достиг рекорда

В августе Грузия экспортировала в Россию 8,3 тыс. тонн персиков на $10,3 млн, установив новый рекорд.

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