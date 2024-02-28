EID: вирус H5N1 получил способность распространяться между разными видами

Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 приспособился к распространению среди морских птиц и млекопитающих, представляя непосредственную угрозу дикой природе.
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