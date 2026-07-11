Пожар на нефтебазе ООО «БРСМ-Нафта» в селе Переяславское Киевской области в результате удара дронов-камикадзе «Герань-4» вчера утром.
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Пожар на нефтебазе ООО «БРСМ-Нафта» в селе Переяславское Киевской области в результате удара дронов-камикадзе «Герань-4» вчера утром.
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