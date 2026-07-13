Компании «Инферит» и «ИнфраМенеджер» объявили о технологическом партнёрстве

13 июля 2026 года подразделение компании «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — «Инферит ИТМен» и российская IT-компания «ИнфраМенеджер», разработчик одноимённой ITSM-системы, объявили о начале технологического партнёрства.
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