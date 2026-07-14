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Лавров: европейцы подрывают договоренности РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором обвинил европейские государства в попытках подорвать достигнутые между Москвой и Вашингтоном договоренности по украинскому урегулированию.

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