Лавров: европейцы подрывают договоренности РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором обвинил европейские государства в попытках подорвать достигнутые между Москвой и Вашингтоном договоренности по украинскому урегулированию.
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